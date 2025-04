Relatório revela disparidade salarial entre homens e mulheres no Brasil Em cargos de nível superior, diferença é ainda maior Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 12h57 (Atualizado em 08/04/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulheres recebem, em média, 20,9% a menos do que os homens

Um relatório dos Ministérios da Mulher e do Trabalho revelou que, no ano passado, as mulheres receberam salários em média 20,9% inferiores aos dos homens.

Em termos absolutos, essa diferença representa R$ 992 a menos por mês. Nos cargos que exigem nível superior, a disparidade salarial é ainda mais acentuada, chegando a quase 31,5%.

Esta análise destaca a persistente desvantagem enfrentada por mulheres no mercado de trabalho brasileiro.

Assista em vídeo - Mulheres recebem, em média, 20,9% a menos do que os homens

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!