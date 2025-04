Renato Gaúcho comanda primeiro treino no Fluminense com promessa de time corajoso Técnico estreia contra o Red Bull Bragantino no Maracanã neste domingo (6) Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 17h54 (Atualizado em 04/04/2025 - 17h54 ) twitter

Renato Gaúcho comanda primeiro treino no Fluminense e promete time alegre e corajoso

Renato Gaúcho iniciou sua sétima passagem como treinador do Fluminense nesta sexta-feira (4), durante seu primeiro treino com a equipe. Com contrato até o final do ano, ele promete montar um time que jogue com alegria e coragem. Ele estará à beira do campo no domingo (6), quando o Fluminense enfrentará o Red Bull Bragantino no Maracanã pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Renato substitui Mano Menezes, demitido após a derrota do Fluminense na estreia do campeonato. Em sua carreira anterior no clube, Renato conquistou a Copa do Brasil em 2007. A expectativa agora é que ele traga bons resultados para a equipe no Campeonato Brasileiro.

