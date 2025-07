Resgate de menina que morreu em cânion no Rio Grande do Sul dura 10 horas Bianca Zanella foi resgatada após queda de 70 metros, área permanece fechada Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 17h36 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h36 ) twitter

Corpo de menina que morreu em cânion no Rio Grande do Sul é liberado após perícia

Bianca Zanella, uma menina de 11 anos, faleceu após cair em um cânion no Rio Grande do Sul. O resgate do corpo levou dez horas, com os bombeiros utilizando cordas para alcançar o local onde ela caiu, a uma altura de 70 metros da borda. Natural de Curitiba, Bianca estava acompanhada pela família no momento do acidente.

A Polícia Civil isolou a área para realizar a perícia e o governo do Paraná disponibilizou uma aeronave para transportar o corpo de volta à cidade natal da menina. O presidente Lula expressou solidariedade aos familiares por meio de uma rede social. A seção do Parque Nacional da Serra Geral onde fica o cânion Fortaleza permanece fechada para visitantes.

