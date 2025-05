Robert Prevost é eleito papa em Roma Cardeal americano assume papado como Leão 14 após morte de Francisco Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 17h59 (Atualizado em 08/05/2025 - 17h59 ) twitter

Robert Prevost é eleito papa nesta quinta (8)

O cardeal norte-americano Robert Prevost foi eleito papa em cerimônia realizada em Roma. Ele assume o papado após a morte do Papa Francisco no mês passado e escolheu o nome de Leão 14. Natural de Chicago, Prevost tem experiência como missionário no Peru.

No entanto, enfrenta acusações de acobertamento de abusos sexuais cometidos por padres nesses locais. Em anos anteriores, foi denunciado por não agir diante de casos envolvendo agostinianos entre as décadas de 1980 e 1990.

