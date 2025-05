São Paulo lidera custo da cesta básica no Brasil pelo segundo mês Café registra maior alta de preços em oito capitais acompanhadas Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 10h53 (Atualizado em 27/05/2025 - 10h53 ) twitter

São Paulo continua com a cesta básica mais cara do país

A capital paulista permanece no topo do ranking nacional como a cidade com a cesta básica mais cara, atingindo um valor médio de R$ 991,80. Em contrapartida, a inflação mais significativa nos últimos seis meses ocorreu em Brasília, com um aumento de 7,42% no período.

Entre as oito capitais avaliadas, o café é o item que apresenta o maior incremento de preço, com elevações superiores a 20% nos últimos seis meses.

Assista em vídeo - São Paulo continua com a cesta básica mais cara do país

