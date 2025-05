Semana do Registro Civil oferece serviços essenciais em todo o Brasil Iniciativa coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça atende população vulnerável Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 12h19 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h19 ) twitter

Semana do Registro Civil vai até sexta (16) e fornece documentos básicos à população vulnerável

A Semana do Registro Civil está em andamento em São Paulo e em todo o Brasil, com o objetivo de facilitar o acesso à documentação básica para pessoas em situação de vulnerabilidade. Coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, a ação conta com mais de 30 instituições e vai até sexta-feira.

Na capital paulista, postos de atendimento estão montados na Praça da Sé, oferecendo serviços de regularização de documentos, certidões e inclusão em programas sociais.

Além disso, há orientações jurídicas disponíveis. O atendimento ocorre das 9h às 15h em São Paulo e também está disponível em todos os estados e no Distrito Federal.

