Sobe para quatro o número de mortos devido às chuvas no Rio Grande do Sul Um homem foi encontrado em carro submerso no Rio Dourado, em Aratiba Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 12h25 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h25 )

Sobe para quatro o número de mortos após enchentes no Rio Grande do Sul

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul resultaram em quatro mortes confirmadas. Um homem de 59 anos foi encontrado em um carro submerso no Rio Dourado, na cidade de Aratiba. Desde o início das precipitações, mais de 7.000 pessoas foram obrigadas a deixar suas casas, e uma pessoa ainda está desaparecida. As enchentes afetam um total de 127 municípios gaúchos.

