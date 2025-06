STF avalia como facilitar reembolso de descontos indevidos do INSS AGU solicita ao Supremo ressarcimento sem ações judiciais Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 24/06/2025 - 11h57 ) twitter

STF discute maneira de facilitar reembolso para beneficiários do INSS que sofreram descontos ilegais

O Supremo Tribunal Federal (STF) analisa nesta terça-feira a possibilidade de reembolsar beneficiários do INSS que sofreram descontos associativos indevidos. Visando reduzir o número de processos contra o INSS, a Advocacia-Geral da União (AGU) propõe que o ressarcimento ocorra de forma administrativa, dispensando a necessidade de ações judiciais.

A sessão foi marcada pelo ministro Dias Toffoli, que atua como relator em uma ação relacionada ao tema. A proposta da AGU busca agilizar o processo de compensação para as vítimas, evitando a sobrecarga do sistema judiciário com novos casos.

