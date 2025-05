Suspeito de ataque a viatura da PM morre em operação na zona leste de SP Edmilson Barreto de Oliveira, de 36 anos, foi baleado durante ação policial Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 17h57 (Atualizado em 08/05/2025 - 17h57 ) twitter

Suspeito de atirar contra policiais é baleado e morto na zona leste de SP

Um suspeito de envolvimento no ataque a uma viatura da Polícia Militar foi baleado durante uma operação no bairro Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. Policiais da Rota foram acionados para uma ocorrência em uma residência no mesmo local do atentado.

O suspeito, Edmilson Barreto de Oliveira, de 36 anos, tinha passagens pela polícia por homicídio. Ele foi socorrido após ser baleado, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia segue investigando para identificar outros envolvidos no ataque à viatura. O policial que dirigia o veículo atacado permanece internado após ser atingido na cabeça.

