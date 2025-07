Suspeito de ataque hacker a bancos é preso em São Paulo Investigações apontam desvio de R$ 540 milhões por grupo criminoso Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 17h50 (Atualizado em 04/07/2025 - 17h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeito de envolvimento em ataque hacker contra bancos é preso

Um homem foi preso nesta sexta-feira (4) em Parada de Taipas, zona norte de São Paulo, por suspeita de envolvimento em um ataque hacker contra instituições financeiras. Ele trabalhava em uma empresa que intermedia transações via Pix com o Banco Central. O suspeito confessou ter colaborado no esquema após ser aliciado por outros integrantes do grupo para acessar ilegalmente o sistema do Banco Central.

Durante a operação policial, as autoridades conseguiram bloquear R$ 270 milhões em uma conta usada na fraude. As investigações indicam que o total desviado pelo grupo ultrapassa R$ 540 milhões. Após audiência de custódia, o suspeito permanece detido enquanto as investigações continuam.

Assista ao vídeo - Suspeito de envolvimento em ataque hacker contra bancos é preso

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!