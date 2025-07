Tragédia na BR-153 em Goiás deixa cinco mortos e dezenas de feridos Acidente envolveu estudantes a caminho de congresso em Goiânia Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 17h34 (Atualizado em 16/07/2025 - 17h34 ) twitter

Acidente entre ônibus, carreta e micro-ônibus deixa 5 mortos e 70 feridos em Goiás

Um acidente trágico na BR-153, em Porangatu, Goiás, resultou na morte de cinco pessoas e deixou 70 feridas. Os veículos envolvidos - um ônibus, uma carreta e um micro-ônibus - transportavam estudantes da Universidade Federal do Pará para um congresso em Goiânia.

A colisão ocorreu quando a carreta invadiu a contramão, atingindo um dos veículos. As vítimas fatais incluem os motoristas da carreta e do micro-ônibus, além de três estudantes. Os feridos foram levados para hospitais próximos ao local do acidente.

Assista ao vídeo - Acidente entre ônibus, carreta e micro-ônibus deixa 5 mortos e 70 feridos em Goiás

