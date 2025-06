Três mortes confirmadas no Rio Grande do Sul devido às chuvas Enchentes causam tragédias e desalojam milhares no estado Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 17h43 (Atualizado em 18/06/2025 - 17h43 ) twitter

Fortes temporais deixam ao menos três mortos no Rio Grande do Sul

Desde segunda-feira (16), fortes chuvas no Rio Grande do Sul resultaram na morte de três pessoas. Na Serra Gaúcha, um jovem de 21 anos foi arrastado pela correnteza enquanto tentava cruzar uma ponte entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. Em Candelária, um casal perdeu a vida em circunstâncias semelhantes ao atravessar um córrego com seu veículo.

Em Jaguari, o transbordamento de um rio desalojou cerca de 1.200 pessoas. Na região metropolitana, em Canoas, mais de 2.300 moradores foram obrigados a deixar suas casas devido aos alagamentos. As enchentes relembram eventos semelhantes ocorridos anteriormente no estado.

