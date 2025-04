Trump anuncia redução temporária de tarifas, mas mantém aumento para a China Redução de tarifas nos EUA exclui China, que enfrenta aumento de 125% Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 17h56 (Atualizado em 09/04/2025 - 17h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Donald Trump anuncia redução por 90 dias das tarifas de importação nos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma redução temporária de 90 dias nas tarifas de importação para diversos países, exceto a China. Em meio às tensões comerciais entre as duas potências, a Casa Branca elevou as tarifas sobre produtos chineses para 125%.

A medida foi confirmada por Scott Bessent, secretário do Tesouro Americano, que mencionou a redução das tarifas para 10% na maioria dos países e elogiou a decisão de Trump. Enquanto isso, a China já havia declarado que não cederia às novas tarifas americanas e impôs suas próprias taxas de 84% sobre produtos dos Estados Unidos.

O anúncio gerou reações imediatas no mercado financeiro, com as principais bolsas americanas registrando um aumento de quase 8% após uma semana de quedas significativas.

Assista em vídeo - Donald Trump anuncia redução por 90 dias das tarifas de importação nos Estados Unidos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!