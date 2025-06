Trump busca diálogo com Irã em meio a tensões no Estreito de Ormuz Presidente dos EUA se reúne com Conselho de Segurança Nacional para discutir retaliações iranianas Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 18h00 (Atualizado em 23/06/2025 - 18h00 ) twitter

Trump monitora possível bloqueio do Estreito de Ormuz

A secretária de imprensa da Casa Branca afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deseja negociar diplomaticamente com o Irã sobre o acordo nuclear e está atento à possibilidade de fechamento do Estreito de Ormuz.

Em resposta às retaliações do Irã, Trump se reuniu com representantes do Conselho de Segurança Nacional nesta segunda-feira (23). Ele destacou a importância de manter os preços do petróleo baixos enquanto autoridades iranianas consideram fechar o estreito estratégico por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial.

Trump reiterou que ‘danos monumentais’ foram causados às instalações nucleares do Irã, especialmente em áreas subterrâneas. No cenário internacional, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou sobre os riscos do envolvimento de potências externas no Oriente Médio e prometeu apoiar o povo iraniano.

Assista ao vídeo - Trump monitora possível bloqueio do Estreito de Ormuz

