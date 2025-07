Turbulência severa em voo nos EUA fere mais de 20 pessoas Avião desviado para Minneapolis; companhia aérea investiga Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 17h27 (Atualizado em 31/07/2025 - 17h27 ) twitter

EUA: turbulência em voo deixa mais de 20 feridos

Uma turbulência intensa durante um voo nos Estados Unidos resultou em ferimentos para mais de 20 passageiros. A aeronave, que partiu de Utah com destino à Holanda, foi desviada para Minneapolis por questões de segurança.

Equipes médicas prestaram atendimento aos feridos ainda na pista de pouso, com 25 pessoas encaminhadas ao hospital para tratamento. A companhia aérea está investigando as causas do incidente.

