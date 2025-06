Usina nuclear iraniana é alvo de bombardeios israelenses, afirma ONU Natanz sofreu impactos diretos; chefe militar iraniano foi morto Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 17h34 (Atualizado em 17/06/2025 - 17h34 ) twitter

Usina nuclear no Irã sofre impactos diretos de bombardeios israelenses, segundo agência da ONU

A maior usina nuclear do Irã foi diretamente atingida por bombardeios israelenses, conforme relatado pela agência de energia atômica da ONU. A instalação de Natanz foi atacada desde o primeiro dia da ofensiva israelense.

No quinto dia de conflito, as forças armadas de Israel anunciaram a morte do chefe do estado-maior do Irã, que havia recentemente assumido o cargo após a morte de seu antecessor. Na madrugada, o Irã afirmou ter atingido um prédio ligado ao serviço secreto israelense.

