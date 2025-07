Velório de Preta Gil reúne multidão no Theatro Municipal do Rio Cortejo com Corpo de Bombeiros marca despedida antes da cremação Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 17h43 (Atualizado em 25/07/2025 - 17h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Velório de Preta Gil reúne familiares, amigos e fãs no Theatro Municipal do Rio

Familiares, amigos e admiradores se reuniram no Theatro Municipal do Rio de Janeiro para se despedir da cantora Preta Gil. Após o velório aberto ao público, uma cerimônia restrita para pessoas próximas ocorrerá antes da cremação no cemitério da Penitência, na zona portuária da cidade.

Durante o velório, Gilberto Gil, pai de Preta, esteve presente junto com a madrasta Flora Gil e a cantora Ivete Sangalo. Fãs compareceram em grande número pela manhã para prestar suas homenagens. Um cortejo pelas ruas centrais do Rio de Janeiro ocorreu antes das 14h, com o corpo sendo transportado em um caminhão do Corpo de Bombeiros. A cantora faleceu devido a complicações de um câncer no intestino.

Assista ao vídeo - Velório de Preta Gil reúne familiares, amigos e fãs no Theatro Municipal do Rio

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!