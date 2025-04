Vendas de Páscoa devem permanecer estáveis em relação ao ano anterior Aumento no preço do cacau e endividamento das famílias influenciam consumo Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 17h49 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vendas de Páscoa devem manter estabilidade em relação ao ano passado, diz pesquisa

A Associação Comercial de São Paulo prevê que as vendas de Páscoa não devem apresentar crescimento em relação ao ano passado. Fatores como o aumento do preço do cacau, a elevação dos preços de produtos básicos e o endividamento das famílias influenciam a cautela dos consumidores na hora de gastar.

O comércio aposta em lembrancinhas, como caixas de bombom e barras de chocolate, para atrair os clientes. A Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados relatou uma redução de 22% na produção de ovos de Páscoa comparado ao ano anterior. Além disso, mais de um terço do custo de um ovo de Páscoa é composto por impostos, impactando o preço final para o consumidor.

Assista em vídeo - Vendas de Páscoa devem manter estabilidade em relação ao ano passado, diz pesquisa

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!