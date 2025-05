Viatura da Polícia Militar sofre ataque a tiros em São Paulo Cabo é baleado na cabeça durante patrulhamento na zona leste Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 17h41 (Atualizado em 07/05/2025 - 17h41 ) twitter

Policial militar é baleado na cabeça dentro de viatura durante ataque a tiros em São Paulo

Na manhã desta quarta-feira (7), uma viatura da Polícia Militar foi alvo de um ataque a tiros de fuzil na zona leste de São Paulo. Durante o patrulhamento no bairro Cidade Tiradentes, criminosos dispararam contra o veículo. O cabo que dirigia foi atingido na cabeça e permanece hospitalizado, enquanto seu colega saiu ileso.

A polícia ainda investiga a motivação do ataque e busca identificar os responsáveis. Um carro usado pelos criminosos foi encontrado abandonado perto do local do incidente, levantando suspeitas sobre o uso de um segundo veículo na fuga. Peritos estão analisando impressões digitais no carro abandonado para identificar os envolvidos.

