Polo, Strada e Argo foram os mais vendidos de abril de 2025 Hatch da Volkswagen teve mais de 10 mil unidades emplacadas no mês passado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/05/2025 - 15h14 (Atualizado em 05/05/2025 - 15h21 )

Volkswagen Polo Track Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

Dados da consultoria Jato Dynamics mostram que o Volkswagen Polo foi o veículo mais vendido em abril de 2025 com 10.932 unidades emplacadas, superando a Fiat Strada com 10.077 unidades licenciadas por pouco. O Volkswagen T-Cross liderou entre os SUVs compactos mais comercializados no país com 8.115 unidades contabilizadas, superando o Honda HR-V, que ficou em segundo lugar no ranking de SUVs compactos com 5.259 unidades licenciadas, sendo o décimo mais vendido no ranking geral. Ademais, o Toyota Corolla Cross manteve a liderança entre os crossovers médios mais emplacados com 6.232 unidades adquiridas, ficando em sexto no ranking geral. O SUV da Toyota se mostra competitivo e ao longo do ano deixou o Jeep Compass para trás.

Fiat Strada Fiat/Divulgação

Além disso, o Fiat Argo fechou o mês com 8.444 unidades vendidas, ficando à frente do T-Cross, quarto colocado e, também, do rival Hyundai HB20, que teve 6.923 unidades, que foi o quinto mais vendido. O Fiat Mobi apareceu em sétimo lugar com 6.170 unidades.

Fiat Argo 2026 ganha farol LED e fica mais caro em todas as versões Fiat/Divulgação

Com 5.458 unidades vendidas, a Volkswagen Saveiro ficou na oitava colocação, superando o nono colocado Chevrolet Onix com 5.416 unidades emplacadas. Por fim, ficou o Honda HR-V, que superou o décimo primeiro colocado Hyundai Creta, que teve 4.905 unidades negociadas, fechando o top 3 SUVs compactos mais vendidos do Brasil em abril.

Top 10 - Vendas de veículos em abril de 2025

1 - Volkswagen Polo: 10.932

2 - Fiat Strada: 10.077

3 - Fiat Argo: 8.444

4 - Volkswagen T-Cross: 8.115

5 - Hyundai HB20: 6.923

6 - Toyota Corolla Cross: 6.232

7 - Fiat Mobi: 6.170

8 - Volkswagen Saveiro: 5.458

9 - Chevrolet Onix: 5.416

10 - Honda HR-V: 5.259

