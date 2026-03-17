44% da população adulta do país está inadimplente

A inadimplência bateu um novo recorde no país e atingiu mais de 73 milhões de pessoas. Com esse cenário, quase metade da população adulta no país não consegue arcar com os compromissos financeiros.



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