Bombardeio russo em cidade da Ucrânia deixa mais de 90 feridos, sendo 23 crianças

Um bombardeio da Rússia na cidade de Sumy, na Ucrânia, deixou mais de 90 feridos nesta segunda-feira (24). Dentre eles, 23 são crianças. Cerca de 40 prédios foram danificados pelo ataque. Não há relatos de mortos até o momento. Os bombeiros retomaram, na manhã desta terça-feira (25), as buscas por desaparecidos em meio aos escombros.

No mesmo dia que ocorreu o ataque, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que as tropas de Moscou seguem as orientações do presidente Vladimir Putin de não atacar a infraestrutura energética da Ucrânia