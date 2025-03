Europa não acredita mais em falas de Putin sobre acordo de paz, diz professor

Segundo o especialista em relações internacionais Vitelio Brustolin, um acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia é encarado com ceticismo pelos líderes europeus. Para ele, Putin perdeu credibilidade ao descumprir a maioria dos tratados internacionais relacionados à guerra.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (24), Brustolin afirma que a suspensão dos confrontos interessa mais à Rússia no momento. Ele avalia que a frota russa sofreu perdas significativas — com um terço de suas embarcações atingidas por mísseis e drones aquáticos — e, por isso, busca interromper os ataques a infraestruturas portuárias.



Autoridades da Ucrânia e dos Estados Unidos iniciaram neste domingo (23), na Arábia Saudita, negociações para reforçar a segurança das instalações ucranianas diante do conflito.



Apesar dos esforços diplomáticos, ataques com drones continuam sendo registrados em Moscou e Kiev. Durante a noite de domingo (23), pelo horário local, drones russos atingiram a capital ucraniana, matando pelo menos três pessoas, incluindo uma criança de cinco anos, e provocando incêndios em prédios residenciais.