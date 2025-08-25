Brasil Soberano: compra de alimentos perecíveis será feita de maneira simplificada, afirma ministro

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira , detalhou, em entrevista coletiva realizada em Brasília nesta segunda-feira (25), como serão as compras públicas de alimentos que seriam exportados para os Estados Unidos . A ação que faz parte do Plano Brasil Soberano , programa do governo para ajudar setores afetados pelo tarifaço imposto por Donald Trump .



Ele explicou que, diante das soluções mais urgentes, foi necessário descartar a carne e o café da ação, já que ambos têm outros mercados. O ministro afirmou que o foco serão alimentos perecíveis, que "não têm solução imediata no mercado internacional".



Ao ser questionado sobre as divergências entre o Congresso Nacional e o governo federal, Teixeira acredita que o programa não deve ter problemas de aceitação. "Ele dialoga com a base dos congressistas no interior do Brasil. Que congressista não quererá socorrer um produtor de mel do Ceará, do Piauí? Que não quererá socorrer um produtor de frutas de Pernambuco, ou do Ceará, de açaí, do Amazonas", disse.



Além disso, ele pontuou que a compra será feita de maneira simplificada. "É uma compra direcionada àquele produtor que pode perder o seu produto em razão do fechamento do mercado americano para ele", explicou o ministro.