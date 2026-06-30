Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Governo anuncia Plano Safra 2026/2027

Linhas de crédito, incentivos e políticas agrícolas impulsionam produção rural

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou nesta terça-feira (30), em Brasília, o Plano Safra para o período 2026/2027.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Agronegócio
  • Brasília
  • Plano safra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.