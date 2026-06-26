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Explosão de bueiro assusta população em cidade na Índia

Vítimas sofreram queimaduras; principal suspeita é de vazamento de gás inflamável

Alerta Brasil|Do R7

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A explosão de um bueiro que passava por manutenção deixou pelo menos quatro pessoas feridas na Índia.

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