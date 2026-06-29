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Governo anuncia medidas para brasileiros endividados

Nova linha de crédito com juros reduzidos busca ajudar trabalhadores informais

Alerta Brasil|Do R7

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O governo federal anunciou nesta segunda-feira (29) uma nova fase do programa Desenrola voltada a trabalhadores informais adimplentes.

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