Governo anuncia medidas para brasileiros endividados
Nova linha de crédito com juros reduzidos busca ajudar trabalhadores informais
O governo federal anunciou nesta segunda-feira (29) uma nova fase do programa Desenrola voltada a trabalhadores informais adimplentes.
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