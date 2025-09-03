Defesa tenta ‘descolar' Augusto Heleno da figura de Jair Bolsonaro, analisa advogado

“Ele tenta descolar a figura de Augusto Heleno da figura de Jair Bolsonaro. Pelo menos até agora ele não estava negando a existência de uma trama golpista, que é o que se encontra na denúncia do procurador-Geral da República”, afirma Max Telesca, advogado especialista em Tribunais Superiores, ao analisar a sustentação oral da defesa de Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) do governo Bolsonaro e um dos oito réus julgados por suposta tentativa de golpe após as eleições de 2022.



Em entrevista ao Alerta Brasil desta quarta-feira (3), Telesca pontua que a defesa do general não tenta enfrentar a tese da existência do golpe, mas isentar Heleno de influência direta na articulação. “É uma forma de tentar minimizar e tentar não confrontar a Corte, uma tentativa de diminuir a importância das condutas. Isso tem acontecido nas outras defesas também”, afirma.