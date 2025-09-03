Advogado nega envolvimento de Bolsonaro em golpe e compara julgamento ao caso Dreyfus

“Está efetivamente, pela análise dos fatos posteriores à tal reunião, evidenciado que o ex-presidente, além de não pretender dar golpe de Estado, não teve nenhum intuito de seguir adiante com o projeto criminoso apontado pela denúncia”, afirmou Paulo Cunha Bueno, segundo advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro , que é considerado pela denúncia da Procuradoria-Geral da República como líder da organização responsável pela tentativa de golpe após as eleições de 2022.





Durante a sustentação oral no STF (Supremo Tribunal Federal), Cunha destacou que o julgamento constrange o exercício da defesa do ex-presidente e comparou o caso a uma versão brasileira do caso Dreyfus — considerado um “erro jurídico” que dividiu a França entre 1894 e 1904.





“Não permitamos, em hipótese alguma, criarmos neste processo uma versão brasileira e atualizada do emblemático Caso Dreyfus. Curiosamente, também capitão de artilharia, curiosamente acusado de crime contra a pátria; curiosamente condenado com base em um rascunho de documento apócrifo; curiosamente, teve seu exercício de defesa constrangido em determinada altura e, inegavelmente, um dos casos que representa uma cicatriz na história jurídica do Ocidente”, declarou o advogado.