‘É juiz inquisidor?’, questiona defesa de Augusto Heleno ao citar produção de provas por Moraes

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) segue, nesta quarta-feira (3), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus integrantes do núcleo 1 da trama golpista. Durante sustentação oral, Matheus Milanez, advogado do general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) do governo Bolsonaro, questionou a atuação do ministro Alexandre de Moraes durante o curso do processo.



“Uma das testemunhas arroladas, o senhor Waldo Manuel de Oliveira Aires, foi indagado pelo ministro relator a respeito de uma publicação dele nas redes sociais que não consta nos autos, ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público não fez isso? Qual o papel do juiz? Ou é juiz inquisitor?”, disse Milanez.