Distensão abdominal persistente acendeu alerta para necessidade de cirurgia em Bolsonaro, diz médico

Cláudio Birolini, médico responsável pela cirurgia de Jair Bolsonaro , afirmou que já previa que o procedimento seria complexo e trabalhoso, com base em experiências anteriores semelhantes. A declaração foi feita durante entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (14), para atualizar o estado de saúde do ex-presidente.

Birolini acrescentou que, entre sábado (12) e domingo (13), Bolsonaro apresentou um quadro persistente de distensão e desconforto abdominal, mesmo após quase 48 horas de tratamento clínico. A decisão pela cirurgia foi tomada com base nesse quadro, nos achados da tomografia e na elevação do PCR — exame que indicou presença de inflamação ou infecção.

A cirurgia terminou por volta das 21h30 e neste momento Bolsonaro está em uma Unidade de Terapia Intensiva, “estável clinicamente, sem dor, recebendo medidas de suporte clínico, nutricional e prevenção de infecções”.