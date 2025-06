Dupla é presa ao tentar aplicar golpe em idosos em agência bancária de Osasco (SP)

Dois homens foram presos em Osasco , na Grande São Paulo, por instalar um dispositivo conhecido como chupacabra em caixas eletrônicos para prender cartões de clientes, principalmente idosos. Os suspeitos foram presos no último sábado (21) e já tinham passagem pela polícia.



A dupla esperava as vítimas saírem dos estabelecimentos para roubar os cartões e fazer compras e saques. No entanto, a polícia foi acionada antes que eles conseguissem agir.