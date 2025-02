Equipe de resgate e bombeiros atuam em conjunto para recuperar vítimas de queda de avião em SP

Diversas equipes trabalham para resgatar as vítimas da queda de um avião, prefixo PS-FEM, na avenida Marquês de São Vicente, bairro da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7). A aeronave colidiu contra um ônibus na tentativa de realizar um pouso emergencial na via. Ao menos duas pessoas morreram e três ficaram com ferimentos leves. Ainda não há informações sobre o número de passageiros do coletivo.