Passageiro é salvo após cair entre trem e plataforma na Índia

Idoso de 75 anos tentava embarcar no vagão em movimento e perdeu o equilíbrio

Alerta Brasil|Do R7

Um homem de 75 anos foi salvo ao tentar embarcar em um trem em movimento. Imagens da estação mostram o momento em que o homem perde o equilíbrio é arrastado.

