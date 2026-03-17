Presidente da CPMI do INSS atualiza últimos acontecimentos
Comissão Parlamentar apura descontos indevidos em aposentadorias e pensões
O senador Carlos Viana, presidente da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS, realizou uma entrevista coletiva, nesta terça-feira (17), para falar sobre as investigações que apuram os descontos indevidos em aposentadorias e pensões.
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