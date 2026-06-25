Terremotos atingem Venezuela e deixam rastro de destruição
Dois tremores de grande magnitude foram registrados no país; abalos também foram sentidos no Brasil
Dois fortes terremotos atingiram a Venezuela, na noite da última quarta-feira (24). Ao menos 164 pessoas morreram e quase 1.000 ficaram feridas.
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