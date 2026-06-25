Tremores de magnitude 6,9 atinge Japão e é sentido em Tóquio

Assim como a Venezuela, o Japão também sofreu um forte terremoto na última quarta-feira (24). O abalo de magnitude 6,9 na escala Richter foi sentido até na capital Tóquio.



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