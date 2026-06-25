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Tremores de magnitude 6,9 atinge Japão e é sentido em Tóquio

Segundo autoridades, não houve alerta de tsunami e nem registro de grandes danos ou feridos

Alerta Brasil|Do R7

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Assim como a Venezuela, o Japão também sofreu um forte terremoto na última quarta-feira (24). O abalo de magnitude 6,9 na escala Richter foi sentido até na capital Tóquio.

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