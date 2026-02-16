118 universidades e institutos federais têm problemas de conectividade

Dentre os diversos desafios enfrentados pela educação brasileira, a falta de conectividade e acesso à internet é uma das mais problemáticas atualmente. Segundo dados da Anatel, cerca de 118 universidades e institutos federais não têm acesso adequado à internet.



