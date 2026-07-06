39% dos brasileiros não sabem o que é economia circular

Uma pesquisa recente revelou que quatro em cada dez brasileiros não estão familiarizados com o conceito de economia circular. O levantamento intitulado "Reciclagem no Brasil: Hábitos, Desafios e Percepções da População" entrevistou mais de 830 pessoas e mostrou que apenas 57% já ouviram falar do tema. No entanto, somente 12% possuem um entendimento aprofundado.



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