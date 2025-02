Acidente de ônibus com estudantes: cooperação entre Samu e bombeiros foi fundamental, diz tenente

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (21), o tenente-bombeiro Rafael Maia comenta o acidente de ônibus que deixou 12 estudantes mortos na noite desta quinta-feira (20) no interior de São Paulo. O bombeiro explica que, ao chegarem ao local, encontraram ambulâncias de municípios vizinhos reforçando o resgate. O especialista destaca que o trabalho integrado entre polícia, Corpo de Bombeiros e esquipes de primeiros socorros foi fundamental.



Segundo Maia, o processo de triagem das vítimas leva aproximadamente 30 minutos — tempo necessário para identificar os ferimentos e definir quais unidades de saúde oferecem o melhor tratamento para os feridos .



Maia ainda alerta os cuidados que motoristas devem ter ao trafegar em estradas movimentadas, como realizar a manutenção do veículo regularmente, descansar antes de iniciar a viagem e evitar o uso do celular.