Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

AGU intensifica cobrança contra agressores de mulheres

Ações para ressarcimento de pensões pagas pelo INSS ganham força

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A AGU (Advocacia Geral da União) intensificou ações para cobrar dos condenados por feminicídio o ressarcimento das pensões por morte pagas pelo INSS.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • AGU (Advocacia-Geral da União)
  • INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
  • feminicidio
  • brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.