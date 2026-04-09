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Alckmin diz que biodiesel reduz exposição do Brasil à geopolítica mundial

Vice-presidente falou que combustível é estratégico em momentos de conflitos internacionais

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O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que o biodiesel diminui a exposição do Brasil à geopolítica global.

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