Alckmin diz que biodiesel reduz exposição do Brasil à geopolítica mundial
Vice-presidente falou que combustível é estratégico em momentos de conflitos internacionais
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que o biodiesel diminui a exposição do Brasil à geopolítica global.
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