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Aliança liderada pelos EUA mira sanções contra grupos criminosos

Facções brasileiras estão na lista; texto fala em congelamento de bens e 'outras medidas'

Conexão Record News|Do R7

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Aliança composta pelos Estados Unidos e países da América Latina alinhados ideologicamente anunciou a implementação de medidas para combater 24 grupos criminosos, incluindo o PCC e o Comando Vermelho.

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