Aliança liderada pelos EUA mira sanções contra grupos criminosos

Aliança composta pelos Estados Unidos e países da América Latina alinhados ideologicamente anunciou a implementação de medidas para combater 24 grupos criminosos, incluindo o PCC e o Comando Vermelho.



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