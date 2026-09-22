Logo R7.com
RecordPlus

Emmanuel Macron e Donald Trump se encontram nos EUA

Segundo líder francês, eles conversaram sobre proteção do Mar Vermelho e apoio à Ucrânia

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O presidente francês, Emmanuel Macron, se reuniu com o presidente norte-americano, Donald Trump, nesta segunda-feira (21), nos Estados Unidos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • emmanuel-macron
  • donald-trump
  • onu
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.