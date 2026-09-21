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Xi Jinping vai viajar aos Estados Unidos nesta semana para reforçar diálogo

Líder não vai participar da Assembleia Geral da ONU, mas vai se encontrar com Trump na Casa Branca

Conexão Record News|Do R7

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O presidente chinês, Xi Jinping, confirmou uma visita aos Estados Unidos nesta semana para se encontrar com o presidente americano Donald Trump na quinta-feira (24).

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