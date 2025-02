Alinhamento planetário raro é fake news, diz astrônoma

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (28), Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional, afirmou que o boato sobre um suposto alinhamento planetário raro, que ocorreria no dia de hoje (28), não passa de desinformação.



A pesquisadora explicou que, na realidade, trata-se do posicionamento de alguns planetas na linha do horizonte, tornando-os visíveis a olho nu . Segundo Josina, Saturno, Mercúrio e Netuno estarão próximos do horizonte e poderão ser observados durante o crepúsculo.