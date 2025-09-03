Análise: 3 motivos da importância do acordo entre Mercosul e União Europeia para o Brasil

A União Europeia deve propor, nesta quarta-feira (3), a votação do acordo com o Mercosul , mesmo com oposição da França . O termo de livre comércio entre os blocos deve colocar a Alemanha e outros países que desejam novos mercados para compensar as tarifas aplicadas por Donald Trump e reduzir a dependência da China — principalmente em relação a minerais essenciais. Para a França, o maior produtor de carne bovina do bloco europeu, o acordo é inaceitável.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta (3), o economista Roberto Troster analisa que a medida é muito bem-vinda para ambos os grupos, principalmente para dar uma resposta aos Estados Unidos e realocar a economia mundial diante das pressões econômicas de Trump. No entanto, ele também ressalta que é importante observar outros potenciais parceiros, como países africanos e a Aliança do Pacífico .



Outros pontos positivos comentados pelo economista são a geração de mais empregos em ambos os lados e uma sensação de unidade maior entre os países do Mercosul: “O Mercosul, que foi um tratado de livre comércio — que a gente sempre olhou como um mercado de 300 milhões de habitantes, que são os quatro países —, [temos que] parar de olhar para ele dessa maneira e olhar como uma plataforma de exportação para o resto do mundo”, completa.



Troster também vê na integração do bloco a oportunidade de uma integração de países com interesses em comum, como Brasil e Argentina, no setor de carne, vinhos e turismo, compartilhando rotas e fazendo programas de incentivos em conjunto. “Eu acho que é uma oportunidade muito grande , não só pelos ganhos comerciais que a gente vai ter, mas pelos ganhos políticos e por promover a integração do Mercosul ao fazer isso”, afirma.



Além dos benefícios econômicos, o economista também menciona que os acordos exigem uma elevação do padrão brasileiro, tanto para fora quanto para o mercado interno, ajudando o consumidor local: “Exportar ajuda a melhorar a qualidade dos produtos, não só para o mercado externo, mas como mercado interno. E a preocupação ambiental, por exemplo, a União Europeia, se a gente melhorar os padrões, também beneficia o Brasil. Então é um ganha-ganha”, conclui.