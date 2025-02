Análise: a disputa entre EUA e China pelo desenvolvimento de IA é positiva para usuários finais

A disputa entre Estados Unidos e China pelo desenvolvimento de plataformas de inteligência artificial “é positiva, porque nós, como usuários finais, vamos ter um produto ainda mais desenvolvido, de ponta e de forma mais acessível”, analisa Flávio D’Urso, especialista em crimes digitais, em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (5). Segundo o especialista, o país asiático sabe usar a tecnologia de forma muito eficiente e pode se tornar líder do setor — atualmente dominado pelos norte-americanos. O DeepSeek “entrega o mesmo resultado com um custo infinitamente menor ”, aponta o especialista.



D’Urso destaca o problema de segurança dos usuários das plataformas, que acabam incluindo dados pessoais nos aplicativos e correm riscos de vazamentos, já que as regulamentações da inteligência artificial vão de acordo com as leis de cada país. Mas que por o modelo chinês ter “um código aberto, pode ser melhorado” e futuramente se tornar mais seguro.