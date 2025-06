Análise: Anac deve se atentar à situação de empresas como a Voepass para evitar futuras tragédias

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) cassou em definitivo, nesta terça-feira (24), o certificado de operador aéreo da Voepass. Com a decisão, a companhia fica impedida de operar voos e não pode mais recorrer da decisão. A agência revelou que a empresa aérea operou mais de 2.000 voos com aviões sem manutenção adequada depois da tragédia em Vinhedo (SP) em agosto de 2024. Ao ser contatada, a companhia aérea não se posicionou sobre a decisão.





Conexão Record News desta quarta-feira (25), James Waterhouse, professor de engenharia aeronáutica da USP (Universidade de São Paulo) de São Carlos, diz que a decisão é comum quando uma empresa aérea está em dificuldade financeira, como a VoePass. Para o professor, é necessário que a Anac dê uma atenção maior para empresas nessas condições, com redução do intervalo de inspeções, para evitar acidentes como o ocorrido em Vinhedo. Em entrevista ao desta quarta-feira (25), James Waterhouse, professor de engenharia aeronáutica da USP (Universidade de São Paulo) de São Carlos, diz que a decisão é comum quando uma empresa aérea está em dificuldade financeira, como a VoePass. Para o professor, é necessário que a Anac dê uma atenção maior para empresas nessas condições, com redução do intervalo de inspeções, para evitar acidentes como o ocorrido em Vinhedo.





“Você pressupõe, quando você compra um bilhete, que a aeronave esteja com a manutenção em dia, que os pilotos estejam com o treinamento e com o descanso adequado, enquanto as condições de infraestrutura também estejam adequadas, bem como as condições de tráfego aéreo, que todas essas são elos para a segurança do transporte aéreo. Qualquer um desses elementos que estejam sendo negligenciados podem gerar riscos”, comenta.