Análise: ataque a lideranças dos terroristas Houthis é um aviso dos Estados Unidos para o Irã

Em conversa com o Conexão Record News , nesta segunda-feira (17), o pesquisador Lier Ferreira afirmou que “ Donald Trump está fazendo um investimento político duro, acusando o Irã de financiamento dos Houthis”. Segundo Ferreira, a afinidade entre os terroristas do Houthis com o Irã acontece por conta de ambos serem Xiitas.



O especialista explicou que o ataque dos Estados Unidos contra os terroristas do Houthis é um alerta ao Irã. “A partir deste momento, qualquer ataque que for feito pelos Houthis, a navios comerciais ou militares americanos, será considerado um ataque direto do Irã.”



A Casa Branca confirmou, no sábado (15), o ataque contra os rebeldes do Houthis , no Iêmen, que resultou na morte de diversos líderes do grupo. Foi a maior operação militar americana desde o retorno de Trump à presidência — a estimativa é que 50 pessoas morreram no bombardeiro.



Em resposta, os terroristas afirmaram que atacaram um porta-aviões americano no mar vermelho. Os Houthis são financiados pelo governo do Irã e têm ligações com outras organizações terroristas, como Hamas e Hezbollah . Desde o conflito na faixa de Gaza, o grupo vem invadindo embarcações e bloqueando rotas no Mar Vermelho.



Nas redes sociais, Donald Trump acusou os rebeldes Houthis de pirataria, violência e terrorismo contra navios e aeronaves de diversos países.